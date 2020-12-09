Son dakika haberi... Siyasetin gündeminde yine CHP'de yaşanan skandallar ve parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce var. İnce, parti kuracağını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı konuşuluyor. Diğer yandan da CHP teşkilatlarındaki taciz skandalları ile ilgili süreç de devam ediyor. CHP içindeki yetkililerin konuya sessiz tavırları da sürüyor. Peki CHP'den kimler İnce'nin partisine geçecek? Parti kuracağını açıklayan İnce CHP'yi böler mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı? Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak mı? CHP'liler neden sessiz? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İletişimci – Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetin gündeminde yine CHP'de yaşanan skandallar ve parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce var. İnce, parti kuracağını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı konuşuluyor. Diğer yandan da CHP teşkilatlarındaki taciz skandalları ile ilgili süreç de devam ediyor. CHP içindeki yetkililerin konuya sessiz tavırları da sürüyor. Peki CHP'den kimler İnce'nin partisine geçecek? Parti kuracağını açıklayan İnce CHP'yi böler mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı? Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak mı? CHP'liler neden sessiz? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İletişimci – Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.