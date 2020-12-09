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Son dakika: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu? A Haber'de flaş değerlendirme: Kaybettiğinde yine o koltukta oturabilir

A Haber
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Giriş: 09.12.2020 13:53
Güncelleme:09.12.2020 14:05
Son dakika haberi... Siyasetin gündeminde yine CHP'de yaşanan skandallar ve parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce var. İnce, parti kuracağını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı konuşuluyor. Diğer yandan da CHP teşkilatlarındaki taciz skandalları ile ilgili süreç de devam ediyor. CHP içindeki yetkililerin konuya sessiz tavırları da sürüyor. Peki CHP'den kimler İnce'nin partisine geçecek? Parti kuracağını açıklayan İnce CHP'yi böler mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı? Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak mı? CHP'liler neden sessiz? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İletişimci – Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetin gündeminde yine CHP'de yaşanan skandallar ve parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce var. İnce, parti kuracağını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı konuşuluyor. Diğer yandan da CHP teşkilatlarındaki taciz skandalları ile ilgili süreç de devam ediyor. CHP içindeki yetkililerin konuya sessiz tavırları da sürüyor. Peki CHP'den kimler İnce'nin partisine geçecek? Parti kuracağını açıklayan İnce CHP'yi böler mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı? Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak mı? CHP'liler neden sessiz? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İletişimci – Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu? A Haberde flaş değerlendirme: Kaybettiğinde yine o koltukta oturabilir SON DAKİKA: MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU MU? A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRME: KAYBETTİĞİNDE YİNE O KOLTUKTA OTURABİLİR

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