Son dakika: Millet İttifakı içten içe kaynıyor | İyi Parti'den peş peşe açıklamalar

İyi Parti ile CHP içten içe kaynıyor. HDP ile ittifak halinde olan CHP ile ittifak kurmasına tabandan ve parti içerisinden yükselen seslere yeni kulak veren İyi Parti’de üst düzeyden peş peşe açıklamalar geldi. CHP’nin HDP ile ittifaka devam etmesi halinde ‘biz yokuz’ mesajı verildi. HDP’den gelen açıklama ise benzine ateş döker nitelikteydi. HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, “İyi Parti ve Saadet ile neden bir araya geliyorsunuz?” tepkileriyle karşılaştıklarını belirterek “Biz Çorum’u Maraş’ı Sivas’ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama önceliğimiz iktidarı durdurmak” dedi.