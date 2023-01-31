31 Ocak 2023, Salı
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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! 6'lı masanın vaatleri yıkım beyannamesidir
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Anket şirketlerinin paylaşımlarına tepki gösteren Bahçeli, "Amasyayı gördünüz mü? Daha yeni başlıyoruz" dedi. Bahçeli, 6'lı masanın yalan siyasetini işaret ederek "Açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecek" ifadelerine yer verdi.