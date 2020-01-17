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17.01.2020

Son dakika: MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamladı |Video

Son dakika haberine göre; MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na net mesaj: İsimleri savcılığa ver yoksa suç duyurusunda bulunacağız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına değindi.

"AÇIKLAMAZSA SUÇ DUYURUSU YAPACAĞIZ"
'nun AK Parti'de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasına değinen Bahçeli, "Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock'çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz" diye konuştu.

"HSK YANLIŞI GÖRÜP GÖREVDEN ALDI"
Bahçeli eski EDOK Komutanı Metin İyidil'in beraatine karar veren istinaf mahkemesi üyeleriyle ilgili HSK incelemesi için şunları söyledi:

"HSK bu yanlışı görerek görevden almıştır. Bunların hepsini ihraç etmiş olsa muhalefet hukuka muhalefet ettiniz, bu hakimleri görevden aldınız der. HSK diyor ki şimdi, 'ben ihraç etmedim görev yerlerini değiştirdim'. Bunun anlamı bunlar artık benim göz hapsimde demektir."

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