Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! Seçim için muhalefete tarih verdi

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Muhalefete seçim çağrısı yapan Bahçeli, "Çekinmesinler. Mayısta bu işi bitirelim" dedi. Muhalefetin saldırı siyasetine de tepki gösteren Bahçeli, "CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır" şeklinde konuştu.

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