Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Karadeniz'de doğal gaz keşfi açıklaması! Türkiye gücüne güç katmaktadır

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fahih Sondaj Gemisi'nin gaz keşfi hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dünyada pek çok ülke artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç katmaktadır. Türkiye’miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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