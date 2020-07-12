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Mehmetçik vuruyor hainler kaçacak delik arıyor! Keskin nişancılar devrede...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Pençe Kaplan Operasyonu aralıksız sürüyor. Kahraman komandolarımız teröristlere göz açtırmazken keskin nişancılarımız da bölgede belirlenen hedefleri imha ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yeni görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntüyü, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor!" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakanlık Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntü paylaştı.
Açıklamada, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! Pençe Kaplan Operasyonu ile Kahraman Komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" denildi.