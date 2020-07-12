12 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mehmetçik vuruyor hainler kaçacak delik arıyor! Keskin nişancılar devrede...

Mehmetçik vuruyor hainler kaçacak delik arıyor! Keskin nişancılar devrede...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2020 16:29
Güncelleme:12.07.2020 16:33
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Pençe Kaplan Operasyonu aralıksız sürüyor. Kahraman komandolarımız teröristlere göz açtırmazken keskin nişancılarımız da bölgede belirlenen hedefleri imha ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntüyü, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor!" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntü paylaştı.

Açıklamada, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! Pençe Kaplan Operasyonu ile Kahraman Komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" denildi.

Togo ve Moritanya Müslümanları Ayasofya Camii için kurban kesti
Togo ve Moritanya Müslümanları Ayasofya Camii için kurban kesti
Ayasofya Camii için kurban kestiler
Ayasofya Camii için kurban kestiler
Heybeliada'daki yangının sebebi belli oldu?
Heybeliada'daki yangının sebebi belli oldu?
PKK'lı 3 terörist öldürüldü
PKK'lı 3 terörist öldürüldü
Bakan Ersoy ve Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması
Bakan Ersoy ve Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması
Keskin nişancılar devrede...
Keskin nişancılar devrede...
İçişleri'nde FETÖ temizliği on binlerce kişi ihraç edildi
İçişleri'nde FETÖ temizliği on binlerce kişi ihraç edildi
15 Temmuz davalarının bilançosu! 4 bin 130 sanığa ceza yağdı
15 Temmuz davalarının bilançosu! 4 bin 130 sanığa ceza yağdı
UNESCO'ya Ayasofya cevabı
UNESCO'ya Ayasofya cevabı
7 ayda 100 PKK'lı teslim oldu
7 ayda 100 PKK'lı teslim oldu
Şehit olduğu içime doğdu
"Şehit olduğu içime doğdu"
PKK'nın Karadeniz'e sızma girişimi engellendi
PKK'nın Karadeniz'e sızma girişimi engellendi
Daha Fazla Video Göster