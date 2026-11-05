Bakan Bayraktar: "2040 yılında ekonominin yüzde 36'sı elektrikleşecek"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda hazırlanan 2040 programının ayrıntılarını paylaştı. Türkiye'nin enerji dönüşümünde elektrikleşmenin merkezde olacağını belirten Bayraktar, 2040 yılında elektrik talebinin 680 teravatsaate ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı. Enerjide dışa bağımlılığın yüzde 50'nin altına indirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Bayraktar; nükleer enerji, yenilenebilir kaynaklar, petrol ve doğal gaz aramaları ile madenciliği dönüşümün temel başlıkları arasında sıraladı.