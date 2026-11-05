Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı! 8 Kasım için ziyaret planını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki temaslarının ardından Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'la ilişkiler, ABD ara seçimlerinin sonuçları ve kamuoyunda gündem olan fon soruşturmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 8 Kasım Pazar günü Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını açıklayan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını vurguladı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını ve öne çıkan mesajlarını canlı yayında değerlendirdi.