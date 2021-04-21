Son dakika! Mehmetçik 836 teröristi etkisiz hale getirdi |Video

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2021'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Son dakika gelişmesinin ayrınıtılarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.





