12 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.10.2019

Son dakika: Mehmetçiği karşısında gören teröristler ABD zırhlılarını bırakıp kaçtı! İşte o görüntüler |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatında 4. günde de destan yazmaya devam ediyor. SMO askerleri harekatta kritik öneme sahip Resulayn ilçesinin merkezine girdi. TSK ve SMO birliklerini karşısında gören teröristler arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Kaçarlarken de ABD'nin kendilerine bıraktığı zırhlı araçları bıraktılar. İşte sıcak bölgeden ilk görüntüler...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda Rasulayn kent merkezine ulaşıldı.

Meskun mahal operasyonlarının başladığı Rasulayn'da terör örgütüne ait ABD zırhlı aracı ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nin başlattığı Barış Pınarı Hareakatı'nda ilerlemeler devam ediyor. Bu sabah itibariyle M4 karayolundaki stratejik bölgeyi ele geçiren Suriye Milli Ordusu Rasulayn şehir merkezine ulaştı.

TSK ve SMO birliklerini karşılarında gören PKK/PYD-YPG'li terörisler arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Kaçarlarken ABD'nin sözde terörle mücadele için verdiği zırhlı araçlarıda bıraktılar.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
mesut mesut

Tam tersini düşünelim.Abd terörist guruplarla çatışma halinde iken Türk silahlı kuvvetlerine ait mühimmat ele geçirilmiş olsa idi bırakın Abd yi dünya nasıl bir tavır alırdı?Türkiye tırlar dolusu mühimmatı herkesin gözü önünde terörist guruplara aktarsaydı nasıl davranılırdı?İçimizdeki hainler savaşa hayır iki taraftanda can gitmesin ezanlar okunmasın diyen güruh cevap verirse çok sevinirim!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2019 15:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Keskin nişancı, teröristi böyle avladı
Keskin nişancı, teröristi böyle avladı
Sosyal medyada milyonlarca kişi bu klibi konuşuyor
Sosyal medyada milyonlarca kişi bu klibi konuşuyor
Hükümetten PKK/YPG'nin sivilleri hedef almasıyla ilgili yeni açıklama
Hükümetten PKK/YPG'nin sivilleri hedef almasıyla ilgili yeni açıklama
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
ABD zırhlılarını bırakıp kaçtılar
ABD zırhlılarını bırakıp kaçtılar
Bakanlıktan Resulayn açıklaması
Bakanlıktan Resulayn açıklaması
İşte o görüntü! Delik deşik etti
İşte o görüntü! Delik deşik etti
Suriye Milli Ordusu Resulayn'da!
Suriye Milli Ordusu Resulayn'da!
SMO Resulayn'a ulaştı! Terör hedefleri ateş altında...
SMO Resulayn'a ulaştı! Terör hedefleri ateş altında...
Şehidin ailesine yolladığı son video yürekleri dağladı
Şehidin ailesine yolladığı son video yürekleri dağladı
PKK/YPG'nin hain planını canlı yayında deşifre etti
PKK/YPG'nin hain planını canlı yayında deşifre etti
Sınır hattında sıcak dakikalar! Sığınaklara koştular
Sınır hattında sıcak dakikalar! Sığınaklara koştular
Daha Fazla Video Göster