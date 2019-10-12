Son dakika: Mehmetçiği karşısında gören teröristler ABD zırhlılarını bırakıp kaçtı! İşte o görüntüler |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatında 4. günde de destan yazmaya devam ediyor. SMO askerleri harekatta kritik öneme sahip Resulayn ilçesinin merkezine girdi. TSK ve SMO birliklerini karşısında gören teröristler arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Kaçarlarken de ABD'nin kendilerine bıraktığı zırhlı araçları bıraktılar. İşte sıcak bölgeden ilk görüntüler...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda Rasulayn kent merkezine ulaşıldı.

Meskun mahal operasyonlarının başladığı Rasulayn'da terör örgütüne ait ABD zırhlı aracı ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nin başlattığı Barış Pınarı Hareakatı'nda ilerlemeler devam ediyor. Bu sabah itibariyle M4 karayolundaki stratejik bölgeyi ele geçiren Suriye Milli Ordusu Rasulayn şehir merkezine ulaştı.

TSK ve SMO birliklerini karşılarında gören PKK/PYD-YPG'li terörisler arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Kaçarlarken ABD'nin sözde terörle mücadele için verdiği zırhlı araçlarıda bıraktılar.