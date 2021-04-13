Son dakika! MEB'ten uzaktan eğitimle ilgili flaş karar! 15 Nisan'dan itibaren...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı detayları duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar aldı.

Buna göre; 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

*Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

*8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, devam edilecektir.

*Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.



*Okulların gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

İŞTE BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA