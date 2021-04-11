Son dakika: Mavi Vatan'da atılan adımlar Yunan'ı panikletti! Yunan televizyonundan Türkiye’ye övgü: Türkiye savunma sanayiinde her şeyi yapıyor! Biz ise…

Son dakika haberi... Türkiye'nin savunma sanayinde attığı yerli ve milli adımlar Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Hazırlanan özel bir programda Türkiye'nin hava ve deniz kuvvetlerinin güçlenmesi ve yakında envantere girecek projeler anlatıldı. Yunan hükümetinin politikaları sert sözlerle eleştirildi.

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