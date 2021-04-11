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Son dakika: Mavi Vatan'da atılan adımlar Yunan'ı panikletti! Yunan televizyonundan Türkiye’ye övgü: Türkiye savunma sanayiinde her şeyi yapıyor! Biz ise…

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Giriş: 11.04.2021 10:06
Güncelleme:11.04.2021 10:27
Son dakika haberi... Türkiye'nin savunma sanayinde attığı yerli ve milli adımlar Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Hazırlanan özel bir programda Türkiye'nin hava ve deniz kuvvetlerinin güçlenmesi ve yakında envantere girecek projeler anlatıldı. Yunan hükümetinin politikaları sert sözlerle eleştirildi.
Yunan televizyonundan Türkiyeye övgü YUNAN TELEVİZYONUNDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
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Yunan televizyonundan Türkiye'ye övgü
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