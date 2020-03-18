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18.03.2020

Maskelerle ilgili flaş karar! Reçete karşılığında alınabilecek

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse karşı Türkiye'de alınana tedbirler giderek artırılıyor. Bu kapsamda; N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verildi.

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