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Maskelerle ilgili flaş karar! Reçete karşılığında alınabilecek
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse karşı Türkiye'de alınana tedbirler giderek artırılıyor. Bu kapsamda; N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verildi.
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