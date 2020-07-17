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Son dakika: Londra sokaklarında Ermeniler Azerilere saldırdı

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Giriş: 17.07.2020 16:33
Güncelleme:17.07.2020 16:40
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Ermenistan Büyükelçiliği önüne gelen Azerbaycan Türkleri, Ermenistan’ı protesto etti. Binan önüne gelen Ermenilerle Azerbaycan Türkleri arasında arbede yaşandı. Son dakika gelişmesinin detaylarını Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ermenistan Büyükelçiliği önüne gelen Azerbaycan Türkleri, Ermeni ordusunun Tovuz'daki ihlallerine ve saldırılarına karşı protesto düzenledi. Daha sonra binanın önüne gelen Ermenilerle Azerbaycan Türkleri arasında arbedeler yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ermeniler ile Azerbaycan Türkleri arasında arbedenin yaşandığı, İngiliz polisinin ise müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

AZERBAYCAN – ERMENİSTAN GERGİNLİĞİ

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da Azerbaycan sınırındaki Tovuz bölgesinde bulunan Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdi. Saldırı, Azerbaycan ordusunca püskürtüldü ancak Ermeni ordusunun saldırı girişimleri devam etti. Azerbaycan ordusu daha sonra Ermeni mevzilerini vurdu.

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