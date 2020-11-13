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Son dakika: Küçükçekmece'deki PKK sembollü parka soruşturma! Açığa alındı

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Giriş: 13.11.2020 09:57
Son dakika haberi... Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı ve Park ve Bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki park düzenlemesi ile ilgili olarak, "Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır." açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel dikkat çekti. Yenilenen çocuk parkındaki terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kaldırılması için Kaymakamlık talimatıyla çalışma başlatılmıştı.

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PKK/PYD/ YPG PAÇAVRASINA BENZETİLDİ

Terör örgütü PKK/YPG'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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