12 Kasım 2020, Perşembe
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Küçükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Kemal Çebi, PKK paçavrasının parka yapılmasını savundu

'li Belediyesi, ilçede bulunan 'nda yaptığı yenileme çalışmaları esnasında parkın zeminine / terör örgütünü ait paçavraya benzer görsel yerleştirdi. Terörist yuvası PKK'nın paçavrasına benzeyen zemin vatandaşların yoğun tepkisini çekti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise bu paçavra benzeri sembolü "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum" sözleriyle savundu.

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Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Küçükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Kemal Çebi, PKK paçavrasının parka yapılmasını savundu

Belediyesi tarafından yeniden düzenlemesi yapılan 'nın tam ortasına, terör örgütü 'nın paçavrasını simgeleyen renklerle bir yıldız yerleştirildi.

Küçükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Kemal Çebi, PKK paçavrasının parka yapılmasını savundu KÜÇÜKÇEKMECE'NİN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ, PKK PAÇAVRASININ PARKA YAPILMASINI SAVUNDU

SORUŞTURMA SONRASI KAZITILDI

Kamuoyunda tepkilere neden olan parkla ilgili Küçükçekmece Kaymakamlığı soruşturma açtı ve parktaki yıldız kazıtıldı.

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CHP'Lİ BAŞKAN YAPILANI SAVUNDU

Söz konusu parkla ilgili eleştiri oklarının hedefindeki isim ise Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi oldu. 'li Çebi, hakkındaki eleştirilere Meclisi'nde cevap verdi. Parka konulan yıldızın iyi niyetle yerleştirildiğini ifade eden CHP'li başkan, böyle bir algının oluşturulmasının en hafif tabirle insafsızlık olduğunu savundu.

"PKK KULLANIYOR DİYE YILDIZDAN VAZ MI GEÇTİK"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şunları söyledi: "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum.

Siyaset, yanlış da olsa bunların üzerinde tepinme işi değildir. Sarı renkten kırmızı renkten vaz mı geçtik? PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz?

TAMAMEN İYİ NİYETMİŞ!

"Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik? Oraya konulan yıldız, tamamen iyi niyetle konulmuştur."

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