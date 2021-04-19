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Son dakika: Koronavirüs silah mı değiştirdi? Aşı zorunlu mu oluyor? Canlı yayında korkutan açıklamalar

A Haber
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Giriş: 19.04.2021 10:49
Güncelleme:19.04.2021 11:13
Son dakika haberi... Son dönemde genç hastalar daha fazla doku tahribiyle yoğun bakıma yatıyor. Peki koronavirüs silah mı değiştirdi? Genç ve çocuk vaka sayısı neden arttı? Aşı zorunlu mu oluyor? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Balık, "Yoğun bakım yaş ortalaması 40’lı yaşlara düştü" uyarısında bulundu ve sosyal medyada aşı karşıtlığı yapanlar için yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.
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