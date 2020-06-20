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Koronavirüs gölgesinde LGS sınavı! Öğrenciler sınıflara böyle alındı

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Giriş: 20.06.2020 10:16
Güncelleme:20.06.2020 10:19
LGS sınavı başladı. LGS'ye girecek öğrenciler sınıflara alındı. Merkezi sınav öncesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Bugün yapılacak LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İşte LGS ile ilgili tüm detaylar...
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