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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Kısıtlamaların esnemesi gündemde mi? Hangi tavsiye kararları alınacak?

A Haber
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Giriş: 03.02.2021 10:00
Güncelleme:03.02.2021 10:05
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Son dakika: Gözler saat 17.00da! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor SON DAKİKA: GÖZLER SAAT 17.00'DA! KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANIYOR

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