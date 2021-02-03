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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Kısıtlamaların esnemesi gündemde mi? Hangi tavsiye kararları alınacak?
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.