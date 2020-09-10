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Son dakika: KKTC’de “Akdeniz Fırtınası” esiyor! İşte tatbikattan yeni görüntüler

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Giriş: 10.09.2020 16:49
Güncelleme:10.09.2020 16:56
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nca, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) harekâtları ile devam ettiği açıklandı.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nca, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) harekâtları ile devam ettiği açıklandı.

Son dakika: KKTC’de “Akdeniz Fırtınası” esiyor! İşte tatbikattan yeni görüntüler SON DAKİKA: KKTC'DE "AKDENİZ FIRTINASI" ESİYOR! İŞTE TATBİKATTAN YENİ GÖRÜNTÜLER

KKTC’de “Akdeniz Fırtınası” esiyor!
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