21 Aralık 2021, Salı
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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist ikna yoluyla teslim oldu
Kırmızı bülten ile aranan terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 197'ye yükseldi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.