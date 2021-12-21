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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist ikna yoluyla teslim oldu

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Giriş: 21.12.2021 19:55
Güncelleme:21.12.2021 19:55
Kırmızı bülten ile aranan terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 197'ye yükseldi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Kırmızı bültenle aranan terörist ikna yoluyla teslim oldu
Kırmızı bültenle aranan terörist ikna yoluyla teslim oldu
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