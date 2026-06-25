Mutlak butlan kararının ardından ilk kez Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı karedeler

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sürün’ün cenaze töreninde, "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile tokalaşırken hemen yanında bulunan Ali Mahir Başarır’ı pas geçmesi törene damga vurdu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis bahçesinde yaşanan o gerilimli dakikaları ve dikkat çeken detayları yerinden aktardı.