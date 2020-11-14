Azerbaycan’da Kelbecer halkının 27 yıllık hasreti bitti! O anları A Haber görüntüledi

Tam 27 yıl önce yarım kalmıştı hayatları. Ermeni işgalinden kaçan Azerbaycan halkının kanayan yaralarından biriydi Kelbecer. Azerbaycan ordusunun tarihi zaferi sadece işgali değil 27 hasreti de bitirdi. Kelbecer halkı işgalden temizlenen kente evlerine akın etti. On anları A Haber ekipleri görüntüledi.