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10.02.2020
Son dakika: Kalleş saldırının yaşandığı İdlib kırsalından ilk görüntüler |Video
Son dakika haberine göre; Suriye'de Esad rejim güçleri Türk askerine saldırdı. Kalleş saldırıda 5 askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin ise yaralandığı açıklandı. Hain saldırının yaşandığı İdlib kırsalından ilk görüntüler geldi. Görüntülerde harekat için Türk askerinin hazır-kıta halde beklediği görünüyor. İşte o görüntüler...
Son dakika haberine göre; Suriye'de Esad rejim güçleri Türk askerine saldırdı. Kalleş saldırıda 5 askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin ise yaralandığı açıklandı. Hain saldırının yaşandığı İdlib kırsalından ilk görüntüler geldi.
Görüntülerde harekat için Türk askerinin hazır-kıta halde beklediği görünüyor.
İşte o görüntüler...
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