Son dakika: Kalleş saldırının yaşandığı İdlib kırsalından ilk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; Suriye'de Esad rejim güçleri Türk askerine saldırdı. Kalleş saldırıda 5 askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin ise yaralandığı açıklandı. Hain saldırının yaşandığı İdlib kırsalından ilk görüntüler geldi. Görüntülerde harekat için Türk askerinin hazır-kıta halde beklediği görünüyor. İşte o görüntüler...

Son dakika haberine göre; Suriye'de Esad rejim güçleri Türk askerine saldırdı. Kalleş saldırıda 5 askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin ise yaralandığı açıklandı. Hain saldırının yaşandığı İdlib kırsalından ilk görüntüler geldi.

Görüntülerde harekat için Türk askerinin hazır-kıta halde beklediği görünüyor.

İşte o görüntüler...