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08.11.2019

Son dakika: James Jeffrey Ankara'da! Kritik toplantı başladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’daki ABD ziyareti öncesinde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı’nda toplantı başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında aktardı.

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