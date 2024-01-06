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Son dakika: İzmir ve Malatya'da peş peşe deprem!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 16:19
Son dakika... İzmir ve Malatya'da bugün saat 14.53 ve 15.10 saatlerinde kaydedilen 4.2 ve 4.0 büyüklüğündeki depremler meydana geldi. Deprem, yerel saatle öğleden sonra meydana geldi ve kısa süreli bir endişe yaratırken, şehir sakinlerini tedirgin etti. Peki İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte detayları...
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