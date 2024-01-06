06 Ocak 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: İzmir ve Malatya'da peş peşe deprem!
Son dakika... İzmir ve Malatya'da bugün saat 14.53 ve 15.10 saatlerinde kaydedilen 4.2 ve 4.0 büyüklüğündeki depremler meydana geldi. Deprem, yerel saatle öğleden sonra meydana geldi ve kısa süreli bir endişe yaratırken, şehir sakinlerini tedirgin etti. Peki İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte detayları...