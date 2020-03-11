Son dakika: İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal ile 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Başkan Erdoğan rozetlerini taktı| Video

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye geçen isimlerin rozetlerini taktı. İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da AK Parti'ye katıldı. Ayrıca 3 ilden 5 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. İşte o anlar...

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı. İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Antalya Milletvekili Sn Tuba Vural Çokal ve; Bolu / Dörtdivan; Ağrı / Tutak; Ağrı / Dedeli; Muş / Karaağaçlı; Muş / Sarıpınar Bld Bşk'ları, Gn Bşk'mız @RTErdogan'ın rozetlerini takmalarıyla AK Parti saflarına katıldı. Partimize, milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 291 OLDU

Çokal'ın AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 291'e yükseldi. CHP'nin 139, HDP'nin 61, MHP'nin 49, İyi Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisi'nin 2, Saadet Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin 1'e milletvekili bulunuyor. 7 milletvekili ise bağımsız olarak Meclis'te yer alıyor.