Son dakika: İyi Parti'de istifa şoku! İsmail Ok parti yönetimine zehir zemberek sözler söyleyerek istifa etti |Video

Son dakika haberi... İyi Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok partisinin CHP-HDP işbirliğine ses kalmasını gerekçe göstererek parti yönetimini eleştirdi ve istifasını açıkladı. Peki bugüne kadar Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İyi Parti'den kimler ayrıldı? Bu sorunun ve son dakika gelişmesinin yanıtı A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.