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13.02.2020

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden gece saat 02.00'de duyuran Tuba Vural Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını, Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söyledi. Tuba Vural Çokal, "Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır." ifadelerini kullandı.

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