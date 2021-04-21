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Son dakika: İsveç ne yapmaya çalışıyor? PKK ile iş birliğinin perde arkası ne? A Haber'de değerlendirdi: Başka ülkeler de gelebilir
Türkiye, İsveç Savunma Bakanı'nın terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le online görüşmesine tepki gösterdi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İsveç'in tutumu kınandı. Peki İsveç ne yapmaya çalışıyor? Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.