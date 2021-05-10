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Son dakika: İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anı! İslam dünyasına çağrı: Ümmetin şerefi çiğneniyor

A Haber
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Giriş: 10.05.2021 10:20
Güncelleme:10.05.2021 12:13
Son dakika haberi... Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere işgalci İsrail askerleri müdahale ediyor. Şiddet yükselerek devam ediyor. İşte Mescid-i Aksa'ya işgal girişimi anından ilk görüntüler. Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Naim, “Durum çok tehlikeli. Ses bombaları, plastik mermiler kullanılıyor. Filistinli kardeşlerimiz direniyor ancak ellerinde hiçbir şekilde bir şey yok. Orada kadınlar ve çocuklar da var. Durum çok ciddi. Ne yazık ki 1 şehidimiz olduğu haberini de aldık. İsrail orantısız bir güç kullanıyor." dedi. Kudüs'te cami hopörlerinden İslam dünyasına çağrı yapıldı. O çağrıda, "Camilerimiz yakılıyor, ümmetin şerefi çiğneniyor. Ya onlar ya biz Allahım. Aksa bizimdir, onların asla olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere işgalci İsrail askerleri müdahale ediyor. Şiddet yükselerek devam ediyor. İşte Mescid-i Aksa'ya işgal girişimi anından ilk görüntüler.

MESCİD-İ AKSA İMAMI A HABER'DE AÇIKLAMIŞTI

Şu an aldığımız bilgiye göre Pazartesi günü Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyorlar. Müslümanlar şu noktada kesin kanaat sahibi; Aksa'yı korumakta kararlıyız.

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin.

Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Boyraz, "Gazeteciler olarak hep bir arada durmaya çalışıyoruz ama biz de plastik mermiyle ses bombaları attılar. Çatışma hala devam ediyor. Sedyede Mescid-i Aksa'dan çıkarılan bir yaralı görüyorum gözünden kolundan vurulmuş." dedi.

İşte vahşetin en net görüntüsü İŞTE VAHŞETİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

"1 ŞEHİDİMİZ VAR"

Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Naim, "Durum çok tehlikeli. Ses bombaları, plastik mermiler kullanılıyor. Filistinli kardeşlerimiz direniyor ancak ellerinde hiçbir şekilde bir şey yok. Orada kadınlar ve çocuklar da var. Durum çok ciddi. Ne yazık ki 1 şehidimiz olduğu haberini de aldık. İsrail orantısız bir güç kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Ne yazık ki 1 şehidimiz var "NE YAZIK Kİ 1 ŞEHİDİMİZ VAR"

İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anından yeni görüntüler! İŞTE MESCİD-İ AKSA'NIN İŞGAL ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER!

MESCİD-İ AKSA'DAN YÜKSELEN YAKARIŞ

Filistinli bir vatandaş dua ettiği ve Allah'a yakardığı anlar yürekleri sızlattı.

Mescid-i Aksadan yükselen yakarış MESCİD-İ AKSA'DAN YÜKSELEN YAKARIŞ
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"ÜMMETİN ŞEREFİ ÇİĞNENİYOR"

Kudüs'te cami hopörlerinden İslam dünyasına çağrı yapıldı. İşte o çağrıda kullanılan yürek yakan ifadeler;

"Camilerimiz yakılıyor, ümmetin şerefi çiğneniyor! Salahaddin nerede? Şahit ol Allahım, yerleşimciler ancak cesetlerimizin ve ruhlarımızın üstünden geçerek bu mescide girerler. Ya onlar ya biz Allahım. Aksa bizimdir, onların asla olmayacaktır."

Ümmetin şerefi çiğneniyor! "ÜMMETİN ŞEREFİ ÇİĞNENİYOR!"

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