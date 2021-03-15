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Son dakika: İstanbul'da yeni HES kodu dönemi bugün başladı

A Haber
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Giriş: 15.03.2021 10:54
Güncelleme:15.03.2021 11:19
12 Mart'ta İstanbul'da il hıfzıssıhha meclis kararının aldığı yeni kararla kamu alanlarına girişlerde HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Karar bugün uygulanmaya başlandı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
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