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Son dakika: İstanbul'da tarihi su kemerinin ayaklarında defineci talanı
Son dakika haberi... Antik Roma dönemine kadar uzanan Kurşunlugerme su kemeri yüzyıllar boyunca İstanbul’a su taşıdı. Son dönemde definecilerin hedefinde olan tarihi yapının altında onlarca kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
Son dakika haberi... Antik Roma dönemine kadar uzanan Kurşunlugerme su kemeri yüzyıllar boyunca İstanbul'a su taşıdı. Son dönemde definecilerin hedefinde olan tarihi yapının altında onlarca kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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