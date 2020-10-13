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Haberler Galeri İstanbul severlerin okuması gereken bir paylaşım: CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'çevre' dersi

İstanbul severlerin okuması gereken bir paylaşım: CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'çevre' dersi

Hem görüntüsüyle hem de çevre dostu olmasıyla büyük beğeni alan 'dikey bahçeler', CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yok edildi. Sağlık açısından da büyük önem taşıyan peyzaj çalışmalarının yerine grafiti yapılacağını öğrenen İstanbullular ise 'O boyaların ne olduğunu bile anlamayacağız. Bu da bizim paramız yazık günah değil mi?" diyerek İmamoğlu'na sert eleştiriler yaptı. Bir tepkide Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan geldi. "Günün çevre dersi" adlı bir tweet dizisi başlatan Birpınar'a bir destek de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 13:27
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İstanbul severlerin okuması gereken bir paylaşım: CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'çevre' dersi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki yol kenarlarında hem görüntüsüyle hem de çevre dostu olması nedeniyle büyük beğeni alan 'Dikey bahçe'leri kaldırıp yerine şehrin ruhuna uymayan grafiti çalışmalarına başladı. İstanbulluların yanı sıra bir tepki de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan geldi.

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İstanbul severlerin okuması gereken bir paylaşım: CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'çevre' dersi

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Birpınar, "22 Tweet zinciriyle anlaşılır ve basit dille anlatmaya çalıştım." diyerek, dikey bahçelerin çevreye yararı mı yoksa zararı mı olduğunu böyle anlattı.

İşte Birpınar'ın o paylaşımı:

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İstanbul severlerin okuması gereken bir paylaşım: CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'çevre' dersi

İklim değişikliği, hava kirliliği gibi etkileri giderek artan küresel çevre sorunları ile karşı karşıyayız. Bu sorunlar özellikle büyük şehirlerde yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hava kalitemizi etkileyen kaynakların başında ise hiç kuşkusuz KARAYOLU ULAŞIMI geliyor.

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İstanbul severlerin okuması gereken bir paylaşım: CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'çevre' dersi

Ülkemizde TÜİK verilerine göre trafiğe son 20 yılda ~3 kat artışla kayıtlı araç sayısı 23 milyona ulaştı. Üstelik her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu araçların 4,2 milyonu İstanbul'da. İş veya gezi amaçlı ziyaretlerle Mega Şehre giren araç sayısı katlanıyor.

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İstanbul severlerin okuması gereken bir paylaşım: CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'çevre' dersi

Bu araçlar bir taraftan hava kirliliğine yol açarken, aynı zamanda da kişilerin huzur ve sükununu bozan gürültüye neden olurlar. Olumsuzları gidermek için birçok adım atılıyor. Tüm dünyada giderek yaygınlaşan metotlardan biri de DİKEY BAHÇELER.