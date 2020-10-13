İstanbul severlerin okuması gereken bir paylaşım: CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'çevre' dersi

Hem görüntüsüyle hem de çevre dostu olmasıyla büyük beğeni alan 'dikey bahçeler', CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yok edildi. Sağlık açısından da büyük önem taşıyan peyzaj çalışmalarının yerine grafiti yapılacağını öğrenen İstanbullular ise 'O boyaların ne olduğunu bile anlamayacağız. Bu da bizim paramız yazık günah değil mi?" diyerek İmamoğlu'na sert eleştiriler yaptı. Bir tepkide Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan geldi. "Günün çevre dersi" adlı bir tweet dizisi başlatan Birpınar'a bir destek de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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