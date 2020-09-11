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Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

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Giriş: 11.09.2020 08:36
Güncelleme:11.09.2020 08:42
Son dakika haberi... İstanbul'da polisden şafak operasyonu. FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli yapılan operasyonda 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul'da polisden şafak operasyonu. FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli yapılan operasyonda 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı
Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı
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