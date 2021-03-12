Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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