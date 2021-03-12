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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 12.03.2021 11:33
Güncelleme:12.03.2021 11:43
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
İstanbulda DEAŞ operasyonu İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU
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