20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İstanbul merkezli 18 ilde sanal bahis çetesine operasyon!

Son dakika: İstanbul merkezli 18 ilde sanal bahis çetesine operasyon!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2020 10:13
Güncelleme:20.08.2020 10:18
Son dakika haberi... Sanal bahis oynatan bir suç çetesine yönelik İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Havadan, karadan ve denizden gerçekleştirilen nefes kesen operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, canlı yayında aktardı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı sanal bahis oynattığı belirlenen bir suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı. Çetenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden sanal ortamda bahis oynattığı belirlendi. Çete üyelerinin canlı destek hatları üzerinden banka hesap bilgileri paylaştıkları ve gelen paraları çeşitli banka hesaplarına transfer ettikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından siber polisi merkezli olarak 18 ilde 58 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ise 220 cep telefonu, 347 SIM kart, 21 flaş bellek, 2 hafıza kartı, server, depolama ünitesi, 26 bilgisayar, 25 hard disk, 300 bin Dolar, 96 bin 20 Lira, 60 Pound, 350 Euro, 4 tabanca, 114 mermi , 5 şarjör, 30 banka kartı ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Bahis çetesinin kullandığı hesaplardan 32 milyon 356 bin 65 Lira, 10 milyon 755 bin 958 Dolar ve 469 bin 99 Euro para trafiğinin olduğu bildirildi.



Gözaltına alınan 58 şüpheli 'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u adli makamlarca serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkartılan 39 şüpheliden 30'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 şüpheli ev hapsine mahkum edildi, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanal bahis çetesine operasyon
Sanal bahis çetesine operasyon
Kuzey Irak'a hava harekatı
Kuzey Irak'a hava harekatı
CHP'li belediyede maaş krizi
CHP'li belediyede maaş krizi
Mengü'den 'müjde' hazımsızlığı
Mengü'den 'müjde' hazımsızlığı
Başkan Erdoğan'ın cuma günü müjdesi ne?
Başkan Erdoğan'ın cuma günü müjdesi ne?
Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz
"Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz"
Dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz
Dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz
Rusya'dan korona aşısı alınacak mı?
Rusya'dan korona aşısı alınacak mı?
Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
"Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım"
TSK ve MİT darbeyi vurdu: 8 PKK'lı...
TSK ve MİT darbeyi vurdu: 8 PKK'lı...
MSB paylaştı: KKTC semalarında...
MSB paylaştı: KKTC semalarında...
Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Daha Fazla Video Göster