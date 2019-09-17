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17.09.2019
Son dakika: İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin önünde silah sesleri! İlk görüntüler |Video
Son dakika haberi... İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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