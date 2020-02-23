Son dakika: İran’daki 5,9’luk deprem Van'ı da vurdu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk şiddetli deprem hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Süleyman Soylu, "4 yetişkin 3 çocuk bu depremde ilk gelen bilgiler ışığında kaybettik." dedi. Öte yandan Soylu, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Türkiye-İran sınırındaki deprem hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

(İran'daki 5,9'luk deprem) Evlerde özellikle yıkıklar söz konusu. Van valimiz, kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimiz yola çıktı. AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatadandaşlarımızın olduğu da belirtiliyor. 4 yetişkin 3 çocuk bu depremde ilk gelen bilgiler ışığında kaybettik.



(İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

İRAN'DAKİ DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.

Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İRAN'DA 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.