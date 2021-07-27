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Irak'ın Hakurk bölgesinde çatışma! 2 asker şehit

A Haber
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Giriş: 27.07.2021 23:21
Güncelleme:27.07.2021 23:21
MSB, Irak Kuzeyi/Hakurk bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit, bir askerin de yaralı olduğunu açıkladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Milil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." denildi.

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