15 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Irak'ı kimler karıştırmak istiyor? Başika'daki Türk askeri üssüne saldıranlar belli oldu A Haber'de flaş açıklamalar

Irak'ı kimler karıştırmak istiyor? Başika'daki Türk askeri üssüne saldıranlar belli oldu A Haber'de flaş açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2021 17:14
Güncelleme:15.04.2021 17:24
Papa'nın ziyaretiyle dünya gündemine gelen Irak'ta iç çatşmalar şiddetlenerek sürüyor. Son olarak başken Bağdat'ta pazar yerine düzenlenen saldırı da ilk belirlemelere göre en az 4 kişi öldü 17 kişi yaralandı. Peki bu saldırıyı kim düzenledi? Irak'ı kim ya da limler karıştırmak istiyor? Başika'da Türk askeri üssüne saldırının arka planında ne var? Gazeteci Güngör Yavusaslan A Haber canlı yayınında son dakika gelişmesinin ayrıntılarını anlattı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta öğle saatlerinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in üstlendiğini A Haber canlı yayınında aktaran Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Irak'ta güç savaşları var. İran ve ABD buradaki taşeronlarına karşı santranç oyunu gibi birbirleriyle mücadele ediyorlar. Kasım Süleymani suikastından sonra İran'ın ABD ile halledemediği hesabı Irak'ta görmek istiyor. Çatışma sahaları Irak!" dedi.

BAŞİKA'DAKİ TÜRK ASKERİ ÜSSÜNE YÖNELİK SALDIRIDA YENİ GELİŞME

Yavuaslan, Başika'daki Türk askeri üssüne yapılana saldırıda üst aklın kontrolünde olan güçlerin parmağı olduğunu söyledi. Türkiye'ye mesaj verilmek istenen bu hain saldırıyla ilgili son dakika gelişmesi A Haber canlı yayınında duyuran Yavuslan, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) saldırının nereden yapıldığı bilgisine ulaştı. Saldırıyı yapan failler Türkiye tarafından biliniyor. Bu ilerleyen süreçte devlet tarafında açıklanacak." dedi.

Bağdatta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var BAĞDAT'TA BOMBALI SALDIRI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırıyla ilgili flaş gelişme
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırıyla ilgili flaş gelişme
Van'daki evlat nöbetinde skandal olay!
Van'daki evlat nöbetinde skandal olay!
Türkiye Göktuğ ile destan yazdı! Göğsümüzü kabartan proje
Türkiye Göktuğ ile destan yazdı! Göğsümüzü kabartan proje
Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Atina'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Atina'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Gökyüzüne atılan en güzel imza
Gökyüzüne atılan en güzel imza
ABD neden geri adım attı?
ABD neden geri adım attı?
ABD gemileri neden göndermiyor?
ABD gemileri neden göndermiyor?
Edirne Valiliği'nden ev kadınlarına çağrı
Edirne Valiliği'nden ev kadınlarına çağrı
İki ay içinde iki farklı açıklama
İki ay içinde iki farklı açıklama
Fezleke düzenlendi
Fezleke düzenlendi
Yıldırım Akbulut'a veda!
Yıldırım Akbulut'a veda!
Daha Fazla Video Göster