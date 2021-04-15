Irak'ı kimler karıştırmak istiyor? Başika'daki Türk askeri üssüne saldıranlar belli oldu A Haber'de flaş açıklamalar

Papa'nın ziyaretiyle dünya gündemine gelen Irak'ta iç çatşmalar şiddetlenerek sürüyor. Son olarak başken Bağdat'ta pazar yerine düzenlenen saldırı da ilk belirlemelere göre en az 4 kişi öldü 17 kişi yaralandı. Peki bu saldırıyı kim düzenledi? Irak'ı kim ya da limler karıştırmak istiyor? Başika'da Türk askeri üssüne saldırının arka planında ne var? Gazeteci Güngör Yavusaslan A Haber canlı yayınında son dakika gelişmesinin ayrıntılarını anlattı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta öğle saatlerinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in üstlendiğini A Haber canlı yayınında aktaran Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Irak'ta güç savaşları var. İran ve ABD buradaki taşeronlarına karşı santranç oyunu gibi birbirleriyle mücadele ediyorlar. Kasım Süleymani suikastından sonra İran'ın ABD ile halledemediği hesabı Irak'ta görmek istiyor. Çatışma sahaları Irak!" dedi.

BAŞİKA'DAKİ TÜRK ASKERİ ÜSSÜNE YÖNELİK SALDIRIDA YENİ GELİŞME

Yavuaslan, Başika'daki Türk askeri üssüne yapılana saldırıda üst aklın kontrolünde olan güçlerin parmağı olduğunu söyledi. Türkiye'ye mesaj verilmek istenen bu hain saldırıyla ilgili son dakika gelişmesi A Haber canlı yayınında duyuran Yavuslan, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) saldırının nereden yapıldığı bilgisine ulaştı. Saldırıyı yapan failler Türkiye tarafından biliniyor. Bu ilerleyen süreçte devlet tarafında açıklanacak." dedi.