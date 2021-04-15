15 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika! Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2021 15:36
Güncelleme:15.04.2021 15:42
Son dakika haberleri... Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.



Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre, park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çevredeki 5 aracın ise yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bağdat'ta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Bağdat'ta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Kanada ambargo koydu artık yerlisi var
Kanada ambargo koydu artık yerlisi var
Korona aşılarına ilham olan mucit
Korona aşılarına ilham olan mucit
Türkiye savaş tarihinin akışını değiştirdi
Türkiye savaş tarihinin akışını değiştirdi
Canlı yayında bayıldı
Canlı yayında bayıldı
Erbil Havalimanı'na saldırı
Erbil Havalimanı'na saldırı
Bahçeden çalındı! Dünyanın en büyük...
Bahçeden çalındı! Dünyanın en büyük...
2028 yılına kadar aranacak meslekler
2028 yılına kadar aranacak meslekler
Bu sesler tüyler ürpertti!
Bu sesler tüyler ürpertti!
Darbeciler bebeği ateşe attı Korkunç olay!
"Darbeciler bebeği ateşe attı" Korkunç olay!
Türkiye'ye kritik ziyaret!
Türkiye'ye kritik ziyaret!
Le Monde: Krizin nedeni Michel
Le Monde: Krizin nedeni Michel
Daha Fazla Video Göster