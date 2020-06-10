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Son dakika: İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı |Video

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Giriş: 10.06.2020 10:19
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 AK Parti'li vekilin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ifadeye çağırdı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara'dan aktardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 AK Parti'li vekilin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir adım attı. Suç duyurusu üzerine İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı.

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