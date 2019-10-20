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20.10.2019

Son dakika... Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı |Video

Son dakika haberi... Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan bir askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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