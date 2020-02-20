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20.02.2020

Son dakika: İdlib'den acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu şehit ve yaralılarımız var |Video

Son dakika haberi... İdlib'den acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu şehit ve yaralılarımız var. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." denildi. Açıklamayla ilgili detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

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