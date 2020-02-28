28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.02.2020

Son dakika: İdlib'de rejime ait helikopter böyle düşürüldü! | Video

Son dakika haberine göre; Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de Esad rejimine ait bir helikopterin Türk askeri tarafından düşürülme anı kameralar tarafından böyle kaydedildi.

İdlib'de dün gece Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 33 Türk askeri şehit oldu. Hain saldırının ardından saldırılara misliyle karşılık verildi.

ESAD REJİMİNE AĞIR DARBE

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

Saldırı sonrası Esad rejimine ait düşürülen 5 helikopterden birinin düşürülme anı kameralara yansıdı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Esad rejimine ait bir helikopterin Türk askeri tarafından düşürülme anı kameralar tarafından kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rejime ait helikopter böyle düşürüldü
Rejime ait helikopter böyle düşürüldü
İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı
İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı
A Haber'den göz yaşartan klip!
A Haber'den göz yaşartan klip!
Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği
Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği
Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor!
Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor!
Yunanistan'dan mültecilere gaz bombasıyla müdahale
Yunanistan'dan mültecilere gaz bombasıyla müdahale
Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor!
Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor!
Vatandaş komandolara desteğe koştu
Vatandaş komandolara desteğe koştu
Göçmenlerin akın ettiği ülke sınırında esrarengiz yangın
Göçmenlerin akın ettiği ülke sınırında esrarengiz yangın
Türkiye kahramanlarını uğurluyor
Türkiye kahramanlarını uğurluyor
İdlib ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
İdlib ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
Daha Fazla Video Göster