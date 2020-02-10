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10.02.2020

Son dakika: İdlib'de acı haber 5 asker şehit oldu |Video

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tespit edilen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alındığı ve gerekli karşılığın verildiği belirtildi.

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