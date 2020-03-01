Son dakika: İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı son yolculuğuna uğurlandı! Şehidin 4 yaşındaki yeğeninden duygulandıran sözler...
İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi
Askeri uçakla dün akşam Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen ve Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan alınarak Orta Mahalle Rıdvan Paşa Camisi'ne götürüldü.
Şehidin babası İsa, annesi Nuray Gülaştı ve kardeşleri, şehidin naaşının başında gözyaşı döktü.
"DAYIM ŞEHİT DÜŞTÜ, VATAN SAĞ OLSUN"
Şehidin 4 yaşındaki yeğeni Turgaycan Ergun'un asker kıyafeti giyerek, "Dayım şehit düştü, vatan sağ olsun" demesi yürekleri dağladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, taziyelerini ilettikleri aileyi teskin etmeye çalıştı.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzunda top arabasına konulan şehidin naaşı, yaklaşık bir kilometre top aracında taşındıktan sonra cenaze aracıyla şehitliğe götürüldü.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, burada son yolculuğuna uğurlandı.
ŞEHİDİN TÖRENİNE KİMLER KATILDI?
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