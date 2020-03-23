Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş “koronavirüs” açıklaması: Tespit edildi | VİDEO

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ”Sosyal medyada asılsız korona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan bin 748 hesap tespit edildi.” denildi. Açıklamada, "Başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi." ifadeleri dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada asılsız korona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan bin 748 hesap tespit edildi." denildi.



Açıklamada, "Başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi." ifadeleri dikkatleri üzerine çekti.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN WEB ADRESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

"Bakanlığımızca sosyal medyada son 1 hafta içerisinde terör örgütü propagandası yapan, halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan toplam 1748 hesap hakkında çalışma yapıldı. Tespit edilen bu hesapların genelinin başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Tespit edilen hesaplar arasında son dönemde dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan, Türkiye'de de görülen Koronavirüs(COVID-19) ile ilgili olarak; algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik 316 hesap tespit edildi.

COVID-19 ile alakalı paylaşım yapan 316 hesabın içerisinde başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerine müzahir şahısların paylaşımlarının da bulunduğu belirlendi.

Bu bağlamda anılan paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlem yapıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."